انت الان تتابع خبر وفاة ملكة الجمال اللبنانية زينة ترحيني .. تفاصيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توفيت ملكة جمال لبنان السابقة زينة ترحيني بعد صراع مع سرطان عنق الرحم.



وقالت منى ترحيني شقيقة زينة ترحيني إن رحيل شقيقتها كان مفاجئًا، حيث انتشر السرطان بشكل سريع مؤكدة أن زينة حاربت المرض بصلابة، وحصلت على العلاجات الواجبة، ولكنها لم تقوى على قهر المرض، وبيّنت أن حالة شقيقتها ساءت منذ شهرين ونصف الشهر، وكانت تخضع للعلاج في لبنان، وفقاً لجريدة "النهار" اللبنانية.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى إعلانًا لعائلة الشابة الراحلة "زينة حسن ترحيني" تنعي فيه ابنتهم، وجاء مفاده: "بقلوب مطمئنة مسلمة بقضاء الله وقدره.. آل ترحيني ينعون المرحومة زينب حسن ترحيني".



وحصلت زينة ترحيني على لقب ملكة جمال لبنان عام 2009، لتتجه بعد ذلك إلى الإعلانات والعمل مدونةً في مجال الموضة على الإنترنت.