انت الان تتابع خبر موعد حفل عمرو دياب في الكويت وهذه أحدث أغانيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يستعد المغني المصري عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ساهر له في دولة الكويت يوم الجمعة 16 ديسمبر الجاري.



وكان عمرو دياب قد طرح مؤخرا أحدث أغنياته بعنوان "من ٦ لـ ٩" وذلك عبر تطبيق أنغامي للموسيقى.

وكتب كلمات الأغنية أيمن بهجت قمر بينما قام بتلحينها محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس وتسجيل أندرو داود وشيري شكري ، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.



كما طرح عمرو دياب أحدث أغنياته " اللوك الجديد" عبر تطبيق أنغامي .

كما أعلنت منصة أنغامي الموسيقية عن تخطي أغاني عمرو دياب حاجز المليار استماع كأول مطرب عربي يحقق هذا الرقم .