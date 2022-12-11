كريم فهمي ساخرًا: أنا السبب في أزمة زيادة الأسعار

انت الان تتابع خبر كريم فهمي ساخرًا: أنا السبب في أزمة زيادة الأسعاروالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سخر الفنان كريم فهمي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أزمة ارتفاع الأسعار، واعتبرها مرتبطة بقراره ببيع أو شراء أي شيء.حيث كتب “كريم” من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورًا قال فيه: “زيادة الأسعار أو نزولها ملوش علاقه بالدولار أو الدهب، هو ليه علاقة بيا أنا شخصيا، يعني لو قررت أبيع عربيتي هيبقي الأسعار اليومين دول في الأرض يا كريم معلش، ولما بقرر أشتري، الأسعار في السقف اليومين دول يا كريم، فـ نسبة الجنيه بتزيد أو بتقل لما أنا شخصيا بقرر أشتري أو أبيع، أنا أسف يا جماعة”.

كريم فهمي يستعد لـ “موعد على الغداء”

يُذكر أن الفنان كريم فهمي، يستعد لتقديم مسلسل جديد في موسم رمضان 2023، والذي يحمل عنوان “موعد على الغداء”.

مسلسل “موعد على الغداء” هو مسلسل كوميدي تدور أحداثه في 15 حلقة، ومن المقرر الإعلان عن باقي أبطال العمل بعد الاستقرار عليهم، والمسلسل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج كريم العدل.