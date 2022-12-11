انت الان تتابع خبر رغم الانتقادات.. مسرحية سيدتي الجميلة قريبًا في مصر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - على الرغم من الانتقادات الواسعة التي طالت إعادة تقديم مسرحية سيدتي الجميلة؛ إلا أن الكاتب والسيناريست أيمن بهجت قمر أعلن عن تقديمها في مصر، بعد عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.حيث نشر “قمر” من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورًا قال فيه: “نتظرونا في القاهرة (سيدتي الجميلة)”.

أبطال مسرحية سيدتي الجميلة

مسرحية سيدتي الجميلة بطولة أحمد السقا، ريم مصطفى، علاء مرسي، محمد عبد الرحمن، مصطفى عبد السلام، أسامة عبد الله، عبير منير، ليلى عز العرب، محسن منصور، محمد يسري، محمود المليجي، هالة السعيد، والعمل رؤية إخراجية لـ مصطفى حسني.

وتُعد مسرحية سيدتي الجميلة هي العمل الذي أعاد الفنان أحمد السقا إلى المسرح بعد غياب استمر لمدة 19 عامًا منذ مسرحيته الأخيرة “كدة أوكي”.

يُذكر أن مسرحية سيدتي الجميلة الأصلية كانت قد عُرضت عام 1953، وهي من بطولة فؤاد المهندس وشويكار، وهي رائعة مسرحية للكاتب برنارد شو، وقد حققت نجاحًا كبيرًا حتى أصبحت من أيقونات المسرح المصري.