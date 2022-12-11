انت الان تتابع خبر زواج الترك من فتاة معروفة قبل طلاقه من دنيا بطمة يشعل المواقع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ما زال الثنائي، المنتج البحريني محمد الترك، وطليقته الفنانة المغربية دنيا بطمة، محط إهتمام الجمهور والمتابعين، وخاصة بعد ان انقلب الزواج والحب بشكل مفاجئ إلى مشاكل ومحاكم وانفصال.

ومؤخرا، فجّر الترك مواقع التواصل، بعد تداول خبر زواجه من فتاة اخرى قبل أيام قليلة من جلسة المحكمة الخاصة بقضية الطلاق التي أقامتها دنيا بطمة، وذلك بعد ان نشر مجموعة من الفيديوهات عبر حسابه في سناب شات أثار فيها الشكوك حول زواجه في البحرين، وظهر مرتديا زي العريس التقليدي البحريني، ويستقبل الضيوف في منزله وهم يقدمون له التبريكات.

وسرعان ما انتشرت هذه الفيديوهات عبر مواقع التواصل، والصفحات المعنية باخبار الفنانين والمشاهير، تحت عنوان: "زواج محمد الترك"، وكثرت التكهنات خاصة انه لم يكشف سبب الإحتفال وتلقيه التبريكات.

رجح البعض ان محمد الترك تعمد نشر هذه الفيديوهات التي ارتدى فيها زي العريس التقليدي، وترك السبب غامضا لإثارة غضب دنيا بطمة، وإثارة الجدل، بينما أشار البعض الآخر، انه قد يكون تزوج من عائشة التي اتهمتها بطمة بإقامة علاقة سرية مع زوجها الترك في بيت الزوجية.

الجدير بالذكر، انه تم تحديد يوم 14 ديسمبر المقبل، موعدا جديدا لانعقاد جلسة محمد الترك على خلفية الشكوى التي تقدمت بها دنيا بطمة في الأسابيع القليلة الماضية، حول واقعة خيانتها مع فتاة اخرى.