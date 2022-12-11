”دينا الشربيني” تعرب عن سعادتها بتقديم العمل الذي ينتمي لنوعية الـ 15...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 ديسمبر 2022 01:31 مساءً - كشفت الفنانة دينا الشربيني، تفاصيل تقديمها للفوازير، كما أعربت عن سعادتها، بتقديم مسلسل كامل العدد، المقرر أن تشارك به في موسم رمضان 2023.

وقالت دينا الشربيني من خلال مقابلتها مع برنامج The Insider بالعربي: مسلسل كامل العدد نوعه لايت كوميدي، وبيتكون من 15 حلقة، إخراج أستاذ خالد الحلفاوي، وكتابة رنا أبو ريش ويسر طاهر، وإنتاج شركته إيجل فيلمز لـ جمال سنان، ومعايا شريف سلامة، بحبه جدا جدا، ومبسوطة لأن دي أول مرة نتشغل مع بعض.

وأعلنت الفنانة عن سعادتها بتقديم هذا العمل الذي ينتمي لنوعية الـ 15 حلقة، قائلة: دي أول مرة أعمل 15 حلقة، ومش عايزة أعمل مسلسلات 30 حلقة تاني؛ لأن فكرة الـ 15 أحسن بكتيرعشان في مسلسلات 30 حلقة بنبدأ نحس من النص، إن خلاص المسلسل كان المفروض يخلص هنا، وبتحس إننا بنمط شوية في الأحداث والناس بتزهق، غير إن كدة ممكن فنان يعمل 15 حلقة وفنان تاني يعمل 15 حلقة، فـ يبقى في تنوع، ومش بعمم وطبعًا في مسلسلات كتير 30 حلقة وبتبقى فظيعة.

وعن تقديمها للفوازير، قائلة: صوّرت فعلًا جزء مع أستاذ مجدي الهواري، ومش هغني بس يعني.. في رقص وغناء وفي تمثيل ودراما، بس الموضوع محتاج وقت.