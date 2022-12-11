شيرين رضا: أنا خارج السباق الرمضاني لأن معنديش وقت

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 ديسمبر 2022 01:31 مساءً - كشفت الفنانة شيرين رضا، سبب غيابها عن السباق الرمضاني المقبل عام 2023، وتحدثت عن كواليس تصوير مسلسلها الحالي وموعد عرضه.

قالت الفنانة شيرين رضا خلال لقائها مع ET بالعربي: "أنا بصور المسلسل اللي شغالة عليه دلوقي والمفروض هيتعرض في يوم 31 ديسمبر وبقالي شهرين بصور ولسه بنصور".

وأضافت الفنانة شيرين رضا ممازحة: "تفتكر لو حد جه قالي دلوقتي تعالي نصور لرمضان هخنقه إزاي، أنا فعلا تعبانة جدا لأن المسلسلات صعبة وشغلها صعب المسلسلات أصعب من الأفلام بكتير فأنا بكل تأكيد خارج السباق الرمضاني لأن معنديش وقت".

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة شيرين رضا، في فيلم «الملحد» فيلم درامي، حول التطرف الديني.

شاركها في العمل كلًا من: محمود حميدة، حسين فهمي، أحمد حاتم، تارا عماد، تأليف إبراهيم عيسي، وإخراج محمد جمال العدل.

وأيضًا تشارك في فيلم "بنات رزق" فيلم كوميدي، تدور أحداثه حول 4 بنات تربطهن قرابة، وتعيش كل منهن في بلد مختلفة، وشاركها في العمل كلًا من: مي عمرو، أروى جودة، غادة عادل، رزان المغربي، يوستينا إسحاق.

يذكر أن آخر أعمالها مسلسل «شغل عالي»، الذي عرض في السباق الرمضاني 2022، وحقق نجاحًا كبيرًا.