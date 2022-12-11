بالفيديو.. دوللي شاهين تطرح كليب أغنيتها الجديدة ”الملكه QUEEN”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 ديسمبر 2022 01:31 مساءً - طرحت سندريلا اللبنانية دوللي شاهين، كليب أغنيتها الجديدة «الملكه QUEEN»، عبر صفحتها الرسمية موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، و على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، والمنصات الالكترونية و أغنية الملكه QUEEN من فكرة المطربة دوللي شاهين وتعبر الأغنية عن قصة اجتماعية نسائية وان الأغنية تعبر عن اللهجتين المصرية واللبنانية.

وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة, و هي من كلمات دوللي شاهين تأليف موسيقي أحمد عبد العزيز توزيع وميكس وماستر احمد عبد العزيز وألحان أحمد برازيلي وإخراج مؤمن يوسف تصوير سامح فوزي.

وتقول كلمات الأغنية:

بلا اندبندنت بلا بلوط انا بدي يا بيبي عيشا مظبوط

بدي اتهشتك اتدلع بدي ضل على طول مبسوط

ومد اجريي واترحرح

ما بدي اشقى واتعب ولا بدي حب واعشق

ولا بدي جن وغار

بدي حدا يضحكني يسليني لما ازهق يدلعني ليل نهار

يدلعني ليل نهار

وانسى البيب اللي بيتنحنح