هكذا أصبح شكل بطلة فيلم تايتانك

رياض - احمد صلاح - ما زالت بطلة فيلم تايتانك الشهير النجمة العالمية كيت وينسلت حديث الصحافة بعد اختيارها لفستان قديم ارتدته قبل 7 سنوات خلال تواجدها في العرض الأول لفيلم Avatar: The Way of Water هذا الأسبوع.



وأوضح موقع theinsider في تقرير أن كيت ارتدت الفستان نفسه عام 2015 أثناء حضورها مهرجان تورنتو السينمائي، وأكملت إطلالتها حينها بأقراط من الماس، في حين أنها ارتدت خلال عرض الفيلم بأنها اختارت نفس الاكسسوارات مع أقراط كبيرة الحجم.



وذكر موقع People أن نجمة فيلم "تيتانيك"، ارتدت فستان رمادي اللون من تصميم Badgley Mischka يتميّز بتصميمه الضيق الذي يبرز رشاقتها التي لا تزال تحافظ عليها بعد هذه السنوات لكنها تمكنت من بناء بعض العضلات في ذراعيها، وجاء الثوب بقصة ناعمة عند الرقبة ومزخرف بالترتر في الجهة العلوية من الفستان.