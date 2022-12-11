انت الان تتابع خبر اتفرج .. جيهان خليل تستعرض أنوثتها الطاغية بالأحمر الناري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة جيهان خليل مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجراموظهرت جيهان خليل خلال احتفالها بصعود المنتخب المعربي إلي نصف نهائي بطولة كأس العالم المقامة في قطر حتي 18 ديسمبر الجاري وهي ترتدي تيشرت ضيق لأسود الأطلس من الأحمر الناري أما من الناحية الجمالية فاستخدام القليل من المكياج والأكسسورات مع ربع شعرها على ظهرها بطريقة أثار إعجاب الجمهور.

وعلقت على الصور قائلة فخورة بكم مهما كانت النتيجة ابطال المغرب و ابطال كل العرب و ابطال افريقيا #المنتخب_المغربي #اسود_الاطلس