انت الان تتابع خبر اتفرج .. فيفي عبده بين يدي هذا الفنان المشهور بالأسود الموحوح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، مجموعة من الصور القديمة لها عبر خاصة الإستوري بحسابها الرسمي على صفحتها الشخصية التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده خلال مشاركتها في فيلم الثعالب مرتدية فستان من اللون الأسود ومكشوف الصدر بشكل كبير وهي بين يدي الفنان الراحل كمال الشناوي وصورة أخري وهي قرب حمام السباحة وترتدي ملابس مكشوفة بطريقة أثارت إعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، وترك شعرها على ظهرها.

وكنت الراقصة الاستعراضية قد أعلنت عن تعرضها للإصابة في منطقة الساق، مما أدي إلي عدم ظهورها على الساحة الفترة الماضية.