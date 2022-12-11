انت الان تتابع خبر سبب رفض أنغام وضع الأنابيب الحنجرية.. تفاصيل مرضها وشعورها تجاه الحياة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة أنغام بطمأنة جمهورها وكل متابعيها ومحبيها عليها، وذلك بعد مرورها بأزمة صحية منذ العديد من الأيام، وأيضاً خضوعها إلى عملية جراحية، وأشارت أيضاً إلى أنها رأت الدنيا صغيرة أمام مرضها.

كوابيس أنغام أثناء مرضها

وحرصت الفنانة أنغام على التعبير عن سعادتها وامتنانها الشديد للجمهور، وأجزمت أن دعاء جمهورها لها وصلواتهم هي السبب الأساسي وراء عبورها هذه الوعكة الصحية التي مرت بها في الأيام الماضية.

وقالت أنغام أنها تعرضت إلى كوابيس كثيرة ورفضت أن تتحدث عن تفاصيلها “عشت كوابيس صعبة، مش عايزة أخوفكم منها، أصعب لحظة عشتها لما قالوا لازم نفتح بطنك تاني، وفيه حاجة من عند ربنا حصلت”.

سبب رفض أنغام وضع الأنابيب الحنجرية

وأوضحت أنغام السبب الأساسي و راء رفضها وضع الانابيب الحنجرية والتفاصيل الخاصة بفقدانها لصوتها في سن الـ 17 عاماً، وقالت “أنا فقدت صوتي في عمر الـ17 سنة لأني تعرضت لمشكلة في صوتي وفقدته بسبب شيء اسمه حبيبات بيطلع على الأحبال الصوتية واتعالجت منها، ووقتها الدكتور قال لي لو تعرضتي لبنج كلي في أي وقت لازم تقولي لدكتور مينفعش الأنابيب الحنجرية تعدي ما بين الأحبال الصوتية”.