انت الان تتابع خبر سبب إيقاف عمر كمال وتحويله إلى التحقيق.. تكشفه نقابة المهن الموسيقيين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل بإصدار قرار جديد جاء حول إيقاف المغني الشعبي عمر كمال وتحويله إلى التحقيق، وبدء الجميع يبحثون عن السبب الأساسي وراء ما حدث له.

استعداد عمر كمال للزواج

وجاء في بيان رسمي خاص بالنقابة قائلاً “قررت نقابة المهن الموسيقية وقف التصريح السنوي للعضو عمر محمد كمال، لحين التحقيق معه”، ولم تكشف النقابة عن السبب الرئيسي وراء إيقافه وتحويله إلى التحقيق، ولكنه من الممكن أن يكون السبب الأساسي وراء غنائه في الخارج بدون تصريح وإحيائه العديد من الحفلات بدون الالتزام بجميع القواعد الخاصة بالنقابة.

ومن اتجاه أخرى أعلن عمر كمال مؤخراً عن استعداده إلى الزواج قريباً، وأكد في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” الذي يبث على قناة إم بي سي مصر، وقال “أنا قررت أتجوز وأخذت خطوات في الموضوع، وقريب جدا هيحصل”.