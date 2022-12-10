وفاة ملكة جمال لبنان السابقة زينة ترحينى فى ظروف غامضة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 ديسمبر 2022 06:29 مساءً - توفيت ملكة جمال لبنان السابقة زينة ترحيني، التي عملت مؤخرًا في مجال الإعلانات، في ظروف غامضة بحسب ما كشفت عنه مصادر مقربة منها، وفق صحيفة "النهار" اللبنانية.

وتداول مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك إعلانًا منسوبًا لعائلة الشابة الراحلة تنعى فيه ابنتهم زينة حسن ترحيني، دون توضيح سبب الوفاة.

وعقب انتشار خبر وفاة ملكة جمال لبنان السابقة، تداول ناشطين مقطعًا للراحلة تتحدث فيه عن إصابتها بمرض لم تكشف عنه، وتطلب من متابعيها الدعاء لها.

وحصلت الراحلة زينة ترحيني على لقب ملكة جمال لبنان قبل سنوات، لتتجه بعده إلى الإعلانات ومواقع التواصل الاجتماعي.