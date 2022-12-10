جنات تحتفل بأغنية ”يا بختى بيه” بعد تجاوزها 2 مليون مشاهدة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 ديسمبر 2022 01:31 مساءً - احتفلت الفنانة جنات بنجاح أغنية “يا بختى بيه”، والتي تجاوزت حاجز 2 مليون مشاهدة على يوتيوب بعد شهر من طرحها.

وحظيت الأغنية التى طرحتها جنات على قناتها الرسمية على “يوتيوب” أوائل الشهر الماضى بمشاهدة المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت 2 مليون و25 ألفا و256 مشاهدة، وفقا لإحصائيات اليوتيوب، اليوم السبت.

وواصلت جنات الترويج لأغنيتها عبر حساباتها بموقع التواصل الاجتماعى، حيث غيرت غلاف صفحتها بموقع فيسبوك ووضعت بوستر الأغنية، وأعادت نشر تعليقات الجمهور على الأغنية.

وطرحت جنات الأغنية فى 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضى عبر يوتيوب وهى من كلمات أحمد سرور وألحان إسلام رفعت، وتوزيع أحمد مجدى.

وتستعد الفنانة جنات خلال الفترة المقبلة لطرح أغنيات جديدة بشكل مختلف بعد النجاح والانتشار الذى تحققه أغنية “يا بختى بيه”.

وكانت جنات قد أحيت حفلا على هامش مهرجان الموسيقى العربية فى دورته 31، الذى أقيم مؤخرا بدار الأوبرا المصرية، وقدمت باقة من الأغانى المميزة، مثل الطفلة البريئة ومسا الجمال وواحشنى، وسط تفاعل كبير من الجمهور.