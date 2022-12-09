حلمي بكر : عمرو دياب ليس مطربا

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 9 ديسمبر 2022 10:31 مساءً - قال الموسيقار حلمي بكر إن جمهور المهرجانات كبير لأن ايقاعاته جماهيرية وليست صوتية، وأوضح بكر خلال لقائه مع الإعلامية ايمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن كلمة مهرجان «بتلم اللي يسوى واللي ميسواش» بحسب تعبيره.

وكشف انه حدثت أخطاء في فترة تولي هاني شاكر منصب نقيب الموسيقيين مشيرا إلى أن أخطاء نقابة الموسيقيين وسعت دائرة المهرجانات

وتابع بكر: استقالتي ستكون أول قرار لي في حالة تولي منصب نقيب الموسيقيين مضيفا أن عمرو دياب مغني جيد وليس مطربا