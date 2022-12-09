اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. أحلام تشوق جمهورها لبرنامج “سعودي أيدول” ببجامة النوم الشقية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - روجت الفنانة أحلام لبرنامج المسابقات الغنائي الجديد “سعودي أيدول” الذي سوف ينطلق خلال الأيام القليلة القادمة، عن طريق نشر مجموعة من الصور لها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت أحلام وهي تجلس على مكتب وأسفله عبارة “سعودي أيدول” مرتدية بجامة نوم من اللون الأزرق والأبيض المكشوفة من منطقة الصدر، مع الظهور بنيو لوك جديد، حيث تفاجئ الكثير من جمهورها بهذا الظهور،فظهرت كفتاة في العشرين من عمرها.

وعلقت على الصور قائلة “من اللقاء الأول مع السوشيال ميديا، محبوب السعودية في رياض الحب انتظرونا قريباً.. سعودي أيدول”