اتفرج- انت الان تتابع خبر صابر الرباعي حزين: حسرة ولوعة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عبر المغني التونسي صابر الرباعي عن حزنه لوفاة الفنانة التونسية فايزة المحرصي.



ونعى صابر الرباعى عبر حسابه بموقع انستجرام فايزة المحرصى بعدما وافتها المنية أمس الخمي.



وكتب صابر الرباعي : فنانة خلوقة ومحبوبة من كل الناس ودعتنا، وفى قلوب كل عائلتها ومحبيها وأصدقائها حسرة ولوعة الفراق، كنت الأخت والصديقة والفنانة القريبة من كل القلوب، طيبة جدا وخلوقة، ربي يرحمك يا فايزة ويسكنك جناته ويصبر عائلتك وكل الأسرة الفنية والأصدقاء، إنا لله وإنا إليه راجعون".