اتفرج- انت الان تتابع خبر سعر فستان دينا الشربيني في جدة.. فرصة للشياكة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت النجمة دينا الشربيني متابعيها صور جديدة عبر حسابها على مواقع تبادل الصور ” انستجرام ” لها أثناء مشاركتها في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة .وارتدت دينا الشربيني فستان أسود طويل بطريقة الأوف شولدر وبفتحة جانبية من الأمام أبرزت جمال قوامها ورشاقتها وتميز الفستان باللون الأسود الأنيق ، كما تزينت بمجوهرات رقيقة أظهرت جمال الفستان وهو بمبلغ يقدر بـ17 ألف جنيه

ويأتي تصميم فستان دينا الشربيني بتوقيع من مصممة الأزياء زينة زكي ويبلغ سعره 2500 درهم إماراتي أي 17 ألف جنيه مصري ، وهو من الإطلالات الأنيقة والرقيقة وغير المكلفة للنجمة دينا الشربيني .

كما انتعلت دينا الشربيني حذاء صيفي انيق باللون الأسود، كما تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من جاذبيتها

وتركت دينا الشربيني شعرها منسدلا على كتفيها واستغنت في هذه الإطلالة عن الشعر الكيرلي ، أما المكياج فكان بأنامل خبيرة التجميل دينا راغب والتي تميز بالهدوء والرقة وأبرز جمال ملامح دينا الشربيني .