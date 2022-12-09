اتفرج- انت الان تتابع خبر سعر فستان دينا الشربيني بمهرجان البحر الأحمر السينمائي .. مش محصل تمن عشاء في مكان نضيف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الجميلة دينا الشربيني بمشاركة جمهورها مجموعة من الصور الجديدة لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت دينا الشربيني خلال مشاركتها في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة، مرتدية فستان من اللون الأسود الضيق المكشوف من منطقة الصدر والبطن، من النحاية الجمالية فقط اعتمدت علي الكثير من المكياج واستخدام احمر الشفاة.

ونالت الفنانة على الكثير من التعليقات مثل بحبك أوى مش قادره انسى دورك فى مسلسل روبى كنتى تجننى.

سعر فستان دينا الشربيني:

بلغ سعر الفستان التي كانت ترتديها في هذه الإطلالة 2500 درهم إماراتي أي ما يقرب من 17 ألف جنيه مصري.