اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. منة فضالي نايمة بحضن هذه الفنانة بأقصر لبس في دولابها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة منة فضالي تهنئة الفنانة مي كساب بعيد ميلادها، وذلك عبر نشر صورة معها ومع الفنانة هالة صدقي وإيمان العاصي على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.وظهرت مني فضالي في الصورة مرتدية فستان قصيرة من اللون البنني المكشوف من منطقة الساقين فوق الركبة، ويحتوي على دانتيل من اللون الأسود في منطقة ألأرداف واليدين، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، مما جعلها إطلالة مميزة..

وعلقت على الصورة قائلة ميوشه القمر احلي مي كل سنه وانتي طيبه يا حببتي وزي ما انتي قمر وعقبال العمر كله ودائما ناجحه يا ثريا واحلي واجمل والذ هاله بحبك بس كده وتوامي ال Virgo ايمو احلي ايمان