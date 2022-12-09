اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. جيهان خليل تضع رانيا يوسف على جنب وتكشف مفاتنها بالأسود الملزق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة جيهان خليل مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجراموظهرت جيهان خليل خلال تواجدها في أحد مراكز اللياقة البدنية وهي تقوم بممارسة الرياضة مرتدية ملابس رياضية ضيقة من اللون الأسود أما من الناحية الجمالية فاستخدام القليل من المكياج والأكسسورات مع ربع شعرها على ظهرها بطريقة أثار إعجاب الجمهور.

وعلق الكثير من جمهورها على الصور مثل :مساؤه عسل يا قمر- الجميلة في أي وضعية أنتي يا جميلة- الرائعة