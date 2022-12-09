اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. فيفي عبده تكشف لغز غيابها الفترة الماضية بالأسود المكشوف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على صفحتها الشخصية التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده خلال تواجدها في مكان ما ووراءها صورة لها مرتدية فستان من اللون الأسود مكشوف الصدر بشكل كبير وتتحدث إلي الجمهور إلي عدم حضورها المناسبات خلال الفترة الماضية بسبب إصابة لحقت بها في قدمها ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، وترك شعرها على ظهرها.

وعلق الكثير من الجمهور على الفيديو مثل سلامتك يا احلي فوفا نورتي – هو حضرتك حقيقه ولا خيال.