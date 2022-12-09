اتفرج- انت الان تتابع خبر مرض سيلين ديون.. فيديو حزين كشفت فيه عن تفاصيل إصابتها بالمرض النادر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت المغنية العالمية سيلين ديون بالإعلان اليوم الخميس، أنها مصابة بمتلازمة عصبية النادرة جداً، وهي التي جعلتها تلغي حفلات خاصة بها كان من المحدد لها أن تحييها في أوروبات من ضمن جولتها العالمية “كاريدج وورلد تور”.

تطورات صحة سيلين ديون بعد مرضها

وظهرت النجمة العالمية سيلين ديون وهي متأثرة وحزينة كثيراً في مقطع فيديو نشرته من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات انستجرام، وقالت “أنا أعاني من مشاكل صحية منذ فترة طويلة، وشخصت حديثاً أنه مرض عصبي نادر جداً وهو متلازمة الشخص المتيبس”.

وقالت سيلين عن حالتها الصحية “يحزنني كثيراً أن أضطر لإعلامكم اليوم أنني لن أكون مستعدة لإكمال جولتي في أوروبا خلال شباط/فبراير، وأن فريقاً ممتازاً من الأطباء” يعتني بحالتها الصحية”، شاهدوا الفيديو من هنا.