اتفرج زفاف«مبارك الهاجري» من فتاة بريطانية يحرق قلب زوجته أحلام ويشعل التواصل.. والجمهور متفاجئ من صراحته!

الرياض - محمد الاطلسي - انتشرت أنباء عبر الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير والفنانين، تفيج بزواج مبارك الهاجري للمرة الثانية من فتاة بريطانية، وأحرق قلب زوجته الفنانة أحلام. زواج مبارك الهاجري ورجل الأعمال القطري زوج المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، احدث ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبره أخروين مجرد أشاعة لا أساس لها من الصحة.

وأثار سؤال وجه لرجل الأعمال القطري زوج المطربة الإماراتية أحلام الشامسي من قبل أحد المتابعين وكان السؤال حول رأيه في تعدد الزوجات وهل يمكنه أن يتزوج من جديد على الفنانة أحلام، وكانت إجابته أقوى دليل على ارتباطهما وكذب أخبار انفصالهم. وظهر مبارك الهاجري عبر مقطع فيديو نشر بأحد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرد على سؤال حول زواجه مرة أخرى على أحلام ليجيب قائلا: "لا والله لا والله أم فاهد تكفي". وانتهى مقطع الفيديو عند تلك الحملة الذي نفى من خلالها رغبته في الزواج وكذلك رفض فكرة التعدد وأكد أنه يحب زوجته حيث ظهر في الفيديو وهو يخجل من هذا السؤال.

▪ بيان هام من الجوازات السعودية بشأن أولاد الوافدين .. تعرف عليه!

▪ السعودية تعلن رسوم وغرامات تجديد الإقامة المنتهية للمقيمين بالسعودية 1444 وفق التعديلات الأخيرة.. الأسعار الجديدة