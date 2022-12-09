اتفرج صورة نادرة من حفل زفاف « شريهان» وزوجها الملياردير السعودي.. ظهرت كأجمل الأميرات بجانبه !!

الرياض - محمد الاطلسي - لفتت شريهان الأنظار بجمالها وشهرتها الكبيرة وتسابق الرجال للارتباط بها لكن الملياردير السعودي علال الفاسي كان له النصيب في أن يكون أول أزواجها. تزوجت الفنانة شيريهان لأول مرة من رجل الأعمال السعودي علاء الفاسي، ولكن زواجهم لم يستمر مدة طويلة، فانفصلت عنه بسبب المشاكل حيث قالت إنه شديد الغيرة ودومًا ما يحدث مشاكل بسبب الأعمال الفنية التي تتلقاها.

تم الطلاق بين الفاسي وشيريهان بعد الكثير من المشاكل والمشاحنات، أبرزها كان تحرير محضر ضدها من قبل زوجها بسبب رفضه نزولها المسرح وتقديم دورها في مسرحية “شارع محمد علي”، بحجة تعبها وخوفه عليها من حدوث مضاعفات تؤثر علي حالتها الصحية. وعلاء الفاسي هو رجل أعمال معروف في المملكة العربية السعودية ولديه نفوذ قوية، كما أنه شقيق هند الفاسي.

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