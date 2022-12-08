اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. أيقونة الجمال لاميتا فرنجية تبهر الشباب بـ”فوشيا القصير”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة اللبنانية الجميلة لاميتا فرنجية​، بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .

وظهرت لاميتا فرنجية خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال الساعات القليلة الماضية، مرتدية فستان ضيق وقصير من منطقة الأفخاذ من اللون الفوشيا، واستخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة مع استعراض جماله عيونها بطريقة أثارت إعجاب محبيها.

وعلق الكثير من الجمهور على هذه الصور مثل : انتي احلى وارقى واعظم وحدة بالعلم والشرق الأوسط يا أميرة العالم أيقونة الجمال في العالم العربي تستحقين جائزة الاوسكار ل جمال.