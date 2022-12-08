اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. مروة الأزلي تستعرض أنوثنها بظهور جبار على انستجرام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة مروة الأزلي صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت مروة الأزلي خلال تواجدها في أحدي مراكز اللياقة البدنية مرتدية تيشرت رياضي من اللون البرتقالي المكشوف من منطقة الصدر وبنطلون من اللون الأسود الضيق ، أما من الناحية لجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه، بطريقة أثارت اعجاب جمهورها وحبيها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.

وعلق الكثير من الجمهور على الصوة مثل قمر وجميله- بقينا بطل- ايه الحلاوة دي كله يا جميلة انتي.