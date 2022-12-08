مفاجأة مدوية..اتفرج بالصورة ظهور ممثلة عربية شهيرة وهي تتجول في السوبرماركت بملابسها الداخلية والجمهور في صدمة !!

الرياض - محمد الاطلسي - فاجأت الممثلة التونسية ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي مريم الدباغ الجمهور بصورة لها وهي في السوبرماركت تتبضع وتشتري الاغراض التي تحتاج اليها بستايل غريب للغاية لا بل جريء كثيرا بالنسبة للمجتمع العربي.

وهذه ليست المرة الاولى التي تثير فيها مريم الجدل باطلالتها لكن هذه المرة اعتبرها الجمهور انها ذهبت الى السوبرماركت بملابس شبيهة بالكلابس الداخلية وانتعلت حذاءً يغطي ساقيها ووضعت نظارة شمسية. وعلى الرغم من ذلك أثنى كثر على جمالها معتبرين انها من أجمل النساء التي رأينها وتتمتع بمواصفات عالية للغاية.

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