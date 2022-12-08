النجم العالمي شاروخان يصدم الجمهور باعتناقه للاسلام ..اتفرج وهو يطوف حول الكعبة يؤدي مناسك العمرة

الرياض - محمد الاطلسي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، انباء تؤكد اعتناق الممثل العالمي شاروخان للاسلام، الأمر الذي فاجأ الجمهور. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنان العالمي وهو يطوف حول الكعبة مؤديا مناسك العمرة.

ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن شاروخان في الحقيقة يعتنق الدين الاسلامي، في حين ذلك فهو أيضا يقدر دين زوجته، ويتبع أولاده الديانتين حيث في المنزل يوجد القرآن بجانب الآلهة الهندوسية.

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وكان مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية، قد كرم النجم العالمي شاروخان، مساء الخميس، بحفل الافتتاح الذي أُقيم بأحد الفنادق بالمملكة العربية السعودية، وتم تسليمه جائزة اليُسر الفخريّة. وكان من بين الفنانين الذين حضروا حفل افتتاح المهرجان الفنان شيكو والمخرج محمد دياب والفنان هاني رمزي والفنان الفلسطيني علي سليمان، ونيللي كريم، وعلا رشدي وأحمد داود. وشهد المهرجان أيضا تكريم الفنانة يسرا . يذكر أن، مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يعرض 131 فيلمًا تشمل الأفلام الروائية القصيرة والطويلة من 61 دولة بلغات متعددة تصل إلى 41 لغة.