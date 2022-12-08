اتفرج- انت الان تتابع خبر سمية الخشاب توجه رسالة إلى صديقة كريستيانو رونالدو.. ومتابعون: إيه الثقة دي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة ، على توجيه رسالة إلى عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز صديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرها الكثير ثقة زائدة بالنفس.

حيث نشرت “سمية” من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” تغريدة قالت فيها: “جورجينا لن تكوني سمية الخشاب”.

وقد لاقت تلك التغريدة تفاعلًا كبيرًا من قِبل متابعو “سمية”، فجاءت بعض تعليقاتهم على النحو التالي: (فوقي يا فنانة الله يرضى عليكي)، (ده على أساس إنها بتقلدك؟)، (إيه الثقة دي يا فنانة)، (كله إلا جورجينا يا سوسو)، (بطلي بقى).

https://twitter.com/somayaelkhashab?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1600596553621700609%7Ctwgr%5Ebf73ff40615f943ba8aa49323e964cbdd96cb8e5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmuhtwaplus.com%2F319060%2F2022%2F12%2F08%2Fd8b3d985d98ad8a9-d8a7d984d8aed8b4d8a7d8a8-d8aad988d8acd987-d8b1d8b3d8a7d984d8a9-d8a5d984d989-d8b5d8afd98ad982d8a9-d983d8b1d98ad8b3d8aad98ad8a7d986d988-d8b1d988d986d8a7d984d8afd988-d988d985d8aad8a7d8a8d8b9d988d986-d8a5d98ad987-d8a7d984d8abd982d8a9-d8afd98a%2F

سمية الخشاب تنتهي من تصوير “أرواح خفية”

يُذكر أن الفنانة سمية الخشاب، كانت قد انتهت من تصوير مسلسل “أرواح خفية” والمُقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

مسلسل “أرواح خفية” بطولة سمية الخشاب، منذر رياحنة، نضال الشافعي، فراس سعيد، نهلة سلامة، محمد طارق، نسمة محمود، وهو من تأليف سوسن عامر، ومن إخراج إبرام نشأت.