اتفرج- انت الان تتابع خبر البطل لما يطل .. اتفرج أسماء جلال تتألق بالأسود الجرئ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الشابة أسماء جلال جمهورها صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى ” انستجرام “.وظهرت أسماء جلال خلال مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في المملكة العربية السعودية، مرتدية فستان من اللون الأسود والمكشوف من منطقة الصدر ، أما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت علي استخدام الكثير من المكياج واحمر الشفاه مع تسريحة شعر جذابة.

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