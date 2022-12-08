فن ومشاهير

البطل لما يطل .. اتفرج أسماء جلال تتألق بالأسود الجرئ

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رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الشابة أسماء جلال جمهورها  صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى ” انستجرام “.وظهرت أسماء جلال خلال مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في المملكة العربية السعودية، مرتدية فستان من اللون الأسود والمكشوف من منطقة الصدر ، أما من  الناحية الجمالية فقد اعتمدت علي استخدام  الكثير من المكياج واحمر الشفاه مع تسريحة شعر جذابة.

وحظيت الصورة علي  الكثير من التعليقات مثل القمر لما يطل- نور عيني – الجمال كما يجب أن يكون- الحلوة بزيادة

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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