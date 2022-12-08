اتفرج- انت الان تتابع خبر مسرحية سيدتي الجميلة .. اتفرج بالصور تفاصيل العرض الأول في موسم الرياض والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أقيم خلال الساعات الماضية العرض الأول لمسرحية سيدتي الجميلة، ضمن فعاليات موسم الرياض داخل المملكة العربية السعودية، وذلك على مسرح أبو بكر الشدى.وشهد العرض الأول لمسرحية سيدتي الجميلة إقبالاً جماهيراً كبيراً حيث امتلأت قاعة مسرح أبو بكر الشدى عن أخرها بالإضافة إلي تفاعلهم مع أبطال العمل في ومقدمتهم أحمد السقا وريم مصطفي.

ويشارك في هذه المسرحية كلا من أحمد السقا وريم مصطفي ومحمد عبد الرحمن وعلاء مرسي والتي تدور أحداثها حول امرأة جميلة لريها للملك، فتسرقه نشالة تدعى صدفة فيعجب بشخصيتها المتوحشة ويأخذها ليعلمها آداب الإتيكيت، ويعلمها كيفية التصرف مع الملك.

وكان من المفترض أن تكون المسرحية بطولة كريم عبد العزيز وشرين عبد الوهاب إلا أنه تم طرح خلال الساعات الماضية البوستر الرسمي لأحمد السقا وريم مصطفي