اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. منة فضالي تروج لمسلسل “جعفر العمدة” : مع محمد رمضان بالأبيض الشفاف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - روجت الفنانة منة فضالي لمسلسل جعفر العمدة الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم 2023، وذلك عبر نشر صورة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بصحبة الفنان محمد رمضانوظهرت منة فضالي وهي تقف في أمام محمد رمضان ، مرتدية فستان الزفاف من اللون الأبيض المفتوح من منطقة الصدر بطريقة أثارت إعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، مما جعلها إطلالة مميزة.

ويشارك في هذا المسلسل كلا من إيمان العاصي، زينة، إخراج محمد سامي، ويجسد محمد رمضان شخصية تدعى العمدة جعفر