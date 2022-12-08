أرقام خيالية .. لن تصدق كم تقاضت ديمة قندلفت في مسلسل «ستيلتو» !! والمفاجأة بأجر كاريس بشار الصادم!

الرياض - محمد الاطلسي - أفصحت عدة موقع فنية عن الأجور المادية التي تقاضاها الممثلون السوريون المشاركون في بطولة مسلسل "ستيلتو" بالنسخة العربية المأخوذ عن الدراما التركية. ونشرت المواقع المختصة في الأخبار الفنية، قائمة أجور الممثلين وكان على رأسها 700 ألف دولار أميركي، الرقم الذي تقاضته الممثلة كاريس بشار التي جسّدت شخصية ألمى.

وأشار الموقع إلى أن الممثلة ديمة قندلفت والممثل سامر المصري جاء أجرهم في المرتبة الثانية، حيث تقاضوا 500 ألف دولار. أما الممثل قيس الشيخ نجيب، فأوضح الموقع أنه كان الأقل أجراً بين زملائه وتقاضى عن دوره مبلغ 400 ألف دولار.

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