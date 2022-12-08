شاهد..محمد رمضان يظهر بلوك كاجوال داخل الطائرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - شارك الفنان محمد رمضان صوراً جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وظهر محمد رمضان من الطائرة بلوك كاجوال واكسسوارات ذهبية، ولاقت اطلالته تفاعلاً من جمهوره خلال التعليقات.

وكان قد شارك الفنان محمد رمضان مقطع فيديو جديد له، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر محمد رمضان داخل طائرة خاصة، أثناء عودته إلي مصر بعد حفله بالسعودية، ولفت انتباه الجمهور رقصه مع المضيفة على اغنيته السلطان.