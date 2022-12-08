وزيرة الثقافة توقع مذكرة تفاهم مع نظيرها السعودي لدعم التعاون المشترك في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 10:31 صباحاً - وقعت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة و الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة السعودي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجال الثقافي بين البلدين

جاء ذلك على هامش الدورة الـ23 لمؤتمر وزراء شؤون الثقافة في الوطن العربي المقامة في مدينة الرياض، ونظمتها وزارة الثقافة السعودية بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو".

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة إن توقيع مذكرة التفاهم جاء تأكيدا على أواصر الإخوة القائمة بين البلدين، ورغبة فى تعزيز التعاون المشترك في المجال الثقافي

فيما ثمن وزير الثقافة السعودي، العلاقات الاستراتيجية المتينة التي تربط المملكة بمصر في جميع المجالات الثقافية

وأتفق الطرفان خلال مذكرة التفاهم على التعاون والتبادل الثقافى بعدد من المجالات أبرزها التراث، وفنون العمارة والتصميم، والمتاحف، والفنون البصرية، والفنون الادائية، والأدب، والكتب والنشر، واللغة والترجمة، وتبادل الخبرات في مجال السياسات المعنية بالجانب الثقافى.

كما تتناول مذكرة التفاهم سبل تبادل المشاركة فى المهرجانات والفعاليات الثقافية بين البلدين، بالإضافة إلى مشاركة الفرق الموسيقية والفلكلورية والمسرحية فى المناسبات الثقافية بين البلدين.

وتضمنت مذكرة التفاهم كذلك العمل على تنمية القطاعات الثقافية والتعاون فى تدريب الكوادر الفنية القادرة على تفعيل العمل الثقافى ،وكذلك التعاون فى مجال المتاحف والتراث العمرانى والصناعات الحرفية وتسهيل عملية التواصل بين الجهات الثقافية والمثقفين فى البلدين ،إضافة إلى تبادل الخبرات فيما يتعلق بتنفيذ إتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) المنضم إليها كلا الطرفين ،والحرص على تسهيل الإجراءات والمشاريع المتعلقة بالمحافظة على التراث بجميع أنواعه.