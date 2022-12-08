اليوم .. أبطال ”أبو العروسة” في برنامج معكم منى الشاذلي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 09:33 صباحاً - تحل الفنانة سوسن بدر ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في حلقتي الخميس والجمعة من برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة cbc.

تحكي سوسن بدر اليوم تفاصيل وأسرار خاصة عن مسيرتها الفنية وعلاقتها بالزعيم عادل إمام والراحل سعيد صالح. كما تتحدث عن علاقتها بوالدتها الفنانة الراحلة آمال سالم وكيف لعبت دورا كبيرا فى تشكيل شخصيتها الفنية.

وخلال اللقاء يفاجئ أبطال مسلسل "أبو العروسة" النجمة الكبيرة بالحضور الى ستوديو "معكم" للاحتفال بها، ويشاركونها تفاصيل خاصة عن العلاقة التي جمعتهم بها فى كواليس العمل، وأبرز المواقف الطريفة وكيف كانت تعاملهم كأم وليس كنجمة.

وفي أجواء تليق بنهاية العام، تخوض سوسن بدر مع أبنائها فى "أبو العروسة" تحديات وألعاب تلفزيونية في جو من البهجة والمرح.

وفى فقرة أخرى، يظهر بصحبة سوسن بدر المخرج محمود رشاد للحديث عن مشروع "أم الدنيا" الوثائقي الذي يكشف جوانب جديدة عن تاريخ مصر وعن حياة الفراعنة من خلال مواد ترفيهية تقدم المعلومة بطريقة سهلة وبسيطة. وتكشف سوسن بدر سر موافقتها على المشروع وشغفها الشخصي بتاريخ أجدادنا وأهمية معرفة الجيال الجديدة بتراث مصر.