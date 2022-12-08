ماكنت أؤمن بالحب ووقعت وقعة..فنان سعودي شهير يكشف لأول مرة عن قصة علاقته بفتاة وقع في حبها.. ويشكرها لهذا السبب!

الرياض - محمد الاطلسي -

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�حدث الفنان خالد عبدالرحمن، عن قصة الحب التي عاشها وأثرت على حياته، قائلاً:"ماكنت أؤمن بالحب وكنت استهزئ باللي يحبون ووقعت وقعة". وأوضح خالد عبدالرحمن، خلال لقاء له في "قناة قطر":"كنت استهزئ باللي يحبون فكنت أقول لهم اللي في صدرك لحم واللي في صدرى حجر وما كنت أؤمن بالحب". ثم أكمل:" والله وقعت وقعة هي التي أظهرت خالد للوسط الفني"، لافتا:"الحب أحيانا يكون أعمى لأنه يعميك عن جوانب أخرى وتشوف الشيء الحلو والشيء اللي مو حلو تحاول تتقبله". وزاد:"قررت إنهاء العلاقة وترجمت منها الموقف وكسبت علاقات ومعارف وحياة مختلفة من ناحية العلاقات وليس الفن، فأوجه لها الشكر بأنها كانت سبباً في ذلك"، متوقعا أن الفتاة التي كان يحبها تتابعه باستمرار. وتابع:" كتبت 8 أبيات من (أوعدك يا من) ثم أكملت 20 بيتاً في اليوم التالي".