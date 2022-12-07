ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يستعدان لتصوير ”ضرب نار”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 08:35 مساءً - تجتمتع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، فى عمل واحد بعنوان "ضرب نار" يخوضان به سباق رمضان المقبل 2023، فى قالب الدراما الصعيدية، وهو العمل الأول لياسمين بعد تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة التى استلزمت سفرها إلى سويسرا لإجراء عملية جراحية.

واقترب صناع مسلسل "ضرب نار" للنجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى من انطلاق تصوير العمل المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2023، حيث تتواصل عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة، وقرر صناع العمل الاستعانة بعدد من أبطال مسلسل "اللى مالوش كبير" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى.

وتعاقد على المشاركة فى بطولة "ضرب نار" كل من هدى الإتربى، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله محمود، بعد مشاركتهم فى مسلسل "اللى مالوش كبير" مع ياسمين والعوضى، كما تعاقدت أيضاً الفنانة سهير المرشى، ويواصل مخرج العمل مصطفى فكرى اختيار باقى الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيداً لبدء التصوير فيما قارب المؤلف ناصر عبد الرحمن على الانتهاء من كتابة حلقات العمل.

وكانت آخر الأعمال التى جمعت الثنائى ياسمين والعوضى، مسلسل "اللى ملوش كبير" فى دراما رمضان قبل الماضي، وشارك فى بطولته خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، دينا فؤاد، عايدة رياض، فتوح أحمد، محمود حافظ، بدرية طلبة، أحمد سعيد عبد الغني، هدى الإتربي، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعي، محمود عمرو ياسين، محمد عبد العظيم، كريم الحسيني، جمال يوسف، بسنت النبراوي، ميريت عمر الحريري، ماجدة منير، وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

وسجلت ياسمين عبد العزيز غياب 4 سنوات عن شاشات السينما، بعد آخر أعمالها السينمائية فيلم "الأبلة طم طم" عام 2018، رغم أنها من الممثلات القليلات اللاتى لعبن دور البطولة المطلقة، محققة نجاحات وإيرادات كبيرة، لكنها فى نفس الوقت عوضت ذلك الغياب فى الدراما من خلال أعمال ناجحة عرضت فى مواسم رمضان السابقة.

ودارت أحداث فيلم "الأبلة طم طم" – آخر أفلام ياسمين عبد العزيز - حول هروب مجموعة من المساجين من خلال نفق سري تحت الأرض، ثم يفاجأون أنهم داخل مدرسة نموذجية، ليقرروا المكوث فيها حتى إشعار آخر، في ظل مقاومة من الأبلة طم طم، وهو من بطولة حمدى اليرغنى، وبيومى فؤاد، ايمن وتار، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، وعدد كبير من الفنانين، تأليف أيمن وتار، إخراد على إدريس.