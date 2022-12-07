الليلة.. عرض آخر حلقتين من مسلسل صالون زهرة 2 على منصة شاهد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 07:34 مساءً - تعرض منصة شاهد vip غدًا الخميس الموافق ٨ ديسمبر الحلقتين ٩ و١٠ وهما آخر حلقتين من مسلسل صالون زهرة ٢ الذي يُعد من أبرز المسلسلات التي يتم عرضها حاليًّا وتُعرض الحلقات في تمام الثانية عشرة صباحًا بتوقيت السعودية أو في مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة ١١ مساءً بتوقيت القاهرة.

الحلقة الثانية

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل صالون زهرة ٢ اكتشاف أنس الورطة التي تم توريطه فيها ووجد نفسه من جديد في أزمة مع ظافر حيث من المفترض أن يسدد مبلغ من المال في فترة قصيرة، ويحاول زوج ميسم السيطرة على الحي من خلال التحكم في تحصيل أموال الكهرباء.

ويقرر زيكو وفادي سرقة سيارة حتى يتمكنا من تحسين حالتهما المادية والاحتفاظ بلينا ورشا ولكنهما يجدان سيدة مخطوفة في مؤخرة السيارة ويخبرا زهرة بالأمر.

الحلقة ١

دارت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل صالون زهرة ٢ حول زهرة التي تقرر افتتاح صالون للرجال أسوة بالصالون الخاص بها والمتخصص لتجميل السيدات ولقد اشترت زهرة المحل المجاور صالونها القديم ويصطف الرجال أمام الصالون لنيل شرف أن تصفف زهر شعرهم وسط غيرة شديدة من زوجها أنس والذي يغير هو الآخر نشاطه ويفتتح محلًا لبيع “الشيشة” ومستلزماتها.

يرفض أنس العودة للعمل في أي ممنوعات بينما يورطه مساعده في الأمر بعد أن قرر تصريف بضاعة المعلم ظافر دون علم أنس ولكن يضع الممنوعات في “شيشة” تم توزيعها على أهل الحي أثناء افتتاح صالون زهرة الجديد ويدخل الجميع في حالة من اللاوعي الجمعي ويفعلون أفعال غير منطقية.

البرومو

طرحت منصة شاهد vip إعلان تشويقي للموسم الثاني من مسلسل صالون زهرة الذي بدأ عبر المنصة.

بدء العرض

وبدأ عرض الجزء الثاني من مسلسل صالون زهرة يوم ١٠ من شهر نوفمبر الجاري بواقع حلقتين كل يوم خميس.