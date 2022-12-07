اتفرج - انت الان تتابع خبر نرمين الفقي الجمال عدي الكلام بالأسود أبو فر – اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة نرمين الفقي، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور “انستجرام”وظهرت نرمين الفقي خلال توجدها في في مكان ما في ساعات المساء مرتدية جاكت فرو من اللون الأسود الجذاب الذي خطف أنظار الكثير من جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه مع ترك شعرها على ظهرها.

وحصلت الفنانة، علي الكثير من التعليقات مثل : قمررراية حبيبتي ما شاء الله ربنا يحميكي -الجميلة دائما ما شاء الله نرمين ربنا يحميكي من شر كل العيون ومن شر حاسد إذا حسد.