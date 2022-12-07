اتفرج – مي عمر ترتدي بدلة تمنها يساوي مقدم شقة في أكتوبر

اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج – مي عمر ترتدي بدلة تمنها يساوي مقدم شقة في أكتوبروالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الجميلة مي عمر بمشاركة جمهورها مجموعة من الصور الجديدة لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت مي عمر لأحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال تواجدها في دولة الإمارات العربية المتحدة، مرتدية فستان بدلة من اللون الكحلي المكشوفة من منطقة الصدر والبطن، من النحية الجمالية فقط اعتمدت علي القليل من المكياج واستخدام احمر الشفاة.

ونالت الفنانة على الكثير من التعليقات مثل ما أجملك يا رائعة – أنت جميلة للغاية.

سعر بدلة مي عمر:

بلغ سعر بدلة التي كانت ترتديها في هذه الجلسة 11 ألف دولار يساوي 271 ألف مصري طبقاً لسعره في البنوك و341 ألف بسعره في السوق السوداء.