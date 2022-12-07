اتفرج- انت الان تتابع خبر متابعة تنتقد بشرى بسبب فستانها الجريء.. والأخيرة ترد: طراوة عشان الجو حر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعرضت الفنانة بشرى، لانتقادات حادة، بعد إطلالتها الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي وصفها الكثيرون بالجريئة.حيث نشرت “بشرى” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، عدة صور جديدة، ظهرت فيها مرتدية فستانًا باللون الأزرق بحمالات من الأعلى ومكشوف من ناحية الصدر، وبفتحة جانبية طويلة تصل إلى أعلى الركبة، وقامت بربط شعرها إلى الخلف.

وانتقدت إحدى المتابعات تلك الإطلالة بتعليقها: (شو حكايتهم مع الفتحات، كل واحدة تتفنن في زيادة طول الفتحة!)، فردت عليها بشرى قائلة: (طراوة عشان الجو رطوبة وحر).

كما انتقد متابعون آخرون تلك الإطلالة، فجاءت بعض تعليقاتهم على النحو التالي: (تغيرتي اوي كنتي غيييير كدا خالص خسارة)، (هالوقفة مو لهالفستان يا فنانة)، (سبحان الله ونيجي لما حد يموت نحط صوره بالحجاب؟ ليه العري ده كله مكنتيش كده؟)

https://www.instagram.com/bushraofficial/?utm_source=ig_embed&ig_rid=4f70fc9d-dc0b-47b7-a326-cb92e3b57a3b