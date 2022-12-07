اتفرج- انت الان تتابع خبر بالأبيض.. نسرين طافش تتغزل في نفسها وتتألق على إنستجرام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة السورية نسرين طافش، على مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لها بإطلالة مميزة.حيث نشرت “نسرين” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة جديدة، مرتدية فيها طقم رياضي أبيض، وانتعلت حذاء رياضي بنفس اللون، وظهرت رابطة شعرها إلى الخلف، وأرفقت معها التعليق التالي: “❤️#حسناء_الشاشة_العربية #لؤلؤة_الدراما_العربية #نسرين_طافش”.

وانهالت التعليقات على صورة نسرين طافش، فجاءت بعضها على النحو التالي: (جمالو ماشاءالله يسعدك)، (قمر وجميلة)، (الله يحميكي)، (ربنا يحفظك)، (منورة يا قمر).

https://www.instagram.com/nesrentafsh/?utm_source=ig_embed&ig_rid=951bc522-91f8-426e-bdfc-cc921850d869

أحدث أعمال نسرين طافش

ويُعد مسلسل “جوقة عزيزة” هو أحدث عمل فني قدمته الفنانة نسرين طافش، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2022.

شارك نسرين طافش بطولة مسلسل “جوقة عزيزة” كلًا من هبة نور، وسام حنا، أيمن رضا، سلوم حداد، علي كريم، غنوة محمود، عدنان أبو الشامات، إيمان عبد العزيز، نورا رحال، سليم صبري، والمسلسل من تأليف خلدون قتلان وإخراج تامر إسحاق.