اتفرج- انت الان تتابع خبر بظهور ملائكي .. اتفرج مني فاروق تفاجئ محبيها بإرتداء الحجاب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة مني فاروق بنشر فيديو جديد لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت مني فاروق خلال أدائها مناسك العمرة رفقة والدتها حيث كان في غرقة تطل على الكعبة المشرفة مرتدية من ملابس من اللون الأبيض، مع ارتداء الحجاب، مما جعلها في ظهور ملائكي معلقة الحمدلله رب العالمين ربنا يكتبها لكل مشتاق.

وعلق الكثير من الجمهور على هذا الفيديو مثل ربنا يتقبل منك و ان شاء الله عمرة مقبولة و الله يحفظك لك والدتك.