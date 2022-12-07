اتفرج- انت الان تتابع خبر قدام مرايتها .. اتفرج هاجر أحمد تسرق الأنظار بالجلد الضيق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة هاجر أحمد ملكة جمال مصر السابقة بنشر صورة جديدة لها بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت هاجر أحمد خلال تواجدها في في مكا ما وأمام مرآة بإطلالة كاجول تتميز باللون الأسود مرتدية تيشرت قصير الأكمام وبنطلون من الجلد مع وضع نظارة شمسية ،كانت تبتسم بطريقة جذابة أثارت إعجاب الجمهور اما الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وضع احمر الشفاه.

وعلق الكثير من الجمهور على هذه الصورة مثل قمر يحبيبي- احبك كثيراً.