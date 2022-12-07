اتفرج- انت الان تتابع خبر بسمة داود .. بالصور تعرف على مسلسل إيجار قديم اللي قلبت السوشيال ميديا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شغلت الممثلة بسمة داود التي قدمت شخصية ريهام اهتمام الكثير من المتابعين لمسلسل إيجار قديم الذي يعرض في الفترة الحالية على أحدي القنوات الفضائية المصرية والذي يشارك في بطولة شريف ومنير ومحمد الشرنوبي وعدد أخر من النجوم.وحاول الكثير من المتابعين في معرفة الكثير من المعلومات حول الممثلة بسمة داود، مما جعلها في صدارة عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية على المحرك الأشهر في العالم جوجل.

في التقرير التالي سوف نكشف التفاصيل المتعلقة حول الممثلة بسمة داود بطلة مسلسلة

1- مواليد مارس 1991

2- حاصلة على ليسانس حقوق قسم لغة إنجليزية.

3- حصلت على لقب ملكة جمال مصر للبيئة والسياحة عام 2019.

4- عملت لمدة 12 عاما مضيفة طيران.

5- سعت كثيرا للتمثيل وكان أول أعمالها “ملوك الجدعنة”.

6- أغلب مشاهدها مع الفنان مصطفى شعبان وقالت إنه ساعدها كثيرا

7- شاركت حتى الآن في 6 أعمال.

8- من أعمالها: نصيبي وقسمتك 4، ملوك الجدعنة، منعطف خطر.

9- تشارك في مسلسل “الونش” مع محمد رجب