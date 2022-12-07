اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. ميرهان حسين تثير شوق جمهورها لمسلسل الونش : انا لما شوفتها قلعتلها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها مجموعة من الصور الجديدة لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وقامت ميرهان حسين بهذه الصور الترويج لشخصية نوراة التي تجسدها في مسلسل الونش الذي يعرض حالياً على قناة الحياة، حيث قامت بتشوق جمهورها لهذه العمل الدرامي معلقة ايه رأيكوا في حلقة امبارح من مسلسل الونش ؟ وايه رأيكوا في نوارة ؟؟ على رأي حسن الونش نوارة شاطرة شطارة .. انا لما شوفتها قلعتلها

وعلق الجمهور على هذه الصور مثل إنتي إنسانة طيبة وجَميلةوحبوبة وربنا يفرحك ويفرحني وينجحك