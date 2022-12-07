متحف البريد يستقبل وفدًا من طلاب مدرسة النور للمكفوفين بالمنوفية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - استقبل متحف البريد بالعتبة وفدا من طلاب وطالبات مدرسة النور للمكفوفين بمحافظة المنوفية للتعرف على تاريخ البريد المصري والاطلاع على محتوياته، وكان في استقبالهم عبده علون، نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق، الذى أبدى سعادته بزيارتهم لمتحف البريد.

وقام الطلاب بجولة شاملة داخل قاعات المتحف للتعرف على مقتنياته باستخدام طريقة برايل التي تشرح تطور تاريخ البريد المصري على مر العصور منذ عصر الفراعنة وحتى وقتنا الحالى.

واستعرض عبده علوان، نائب رئيس مجلس ادارة البريد المصري لشئون المناطق، للطلاب اهتمام البريد المصري بذوي الهمم عبر تخصيص تقنيات خاصة داخل المتحف لتسهيل اطلاعهم على كافة المعلومات والمقتنيات الموجودة داخل المتحف من خلال لوحات تحمل طريقة برايل تشرح جميع محتويات المتحف.

جدير بالذكر أن متحف البريد تم تطويره باستخدام التقنيات الحديثة، والاستعانة بالذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعلومات لكي يظهر بمظهر حضاري يليق بالبريد المصرى على سبيل المثال استخدام تقنية الـ "QR code" لإتاحة مزيد من المعلومات عن المعروضات وطريقة "برايل" فى العرض المتحفى لمقتنيات المتحف لذوي الاحتياجات الخاصة من ضعاف البصر.

كما تم تأهيل المبنى ومضاعفة المساحة المخصصة للمتحف لتصبح ٧٠٠٠ م٢ بدلا من ٥٤٣ م٢ حيث تم زيادة عدد قاعاته من قاعتين إلى ١٥ قاعة مع رفع كفاءة المبنى الخارجي لكي يظهر بمظهر حضارى يليق بالبريد المصرى وما يحتويه من كنوز نادرة تعود لنحو ١٥٠ عاما ومقتنيات تاريخية ذات قيمة أثرية متميزة ورفيعة بالاعتماد على مستشارين ومتخصصين فى التراث المعمارى للقرنين الـ ١٩ و ٢٠ لتحديد الطراز المعمارى المميز للمبنى وكيفية إبراز قيمته التاريخية لكى يكون منبعًا ثقافي حضارى متكاملاً للشعب المصرى يواكب التطور فى القاهرة الخديوية.

ويُعد المتحف نموذجا للمتحف التعليمى المتكامل، إذ يضم عدة قاعات، قاعة للمكتبة التاريخية، وقاعة للترميم، وقاعة للمعارض المؤقتة، وقاعة تضم مجموعة من ماكينات التصوير والطباعة النادرة بالإضافة إلى عربة أثرية من القرن التاسع عشر لنقل المواد البريدية مستعارة من متحف المركبات التابع لوزارة الآثار والسياحة.